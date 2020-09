Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε διαφήμιση της προεκλογικής καμπάνιας Τραμπ (Photo)

Μία αφίσα στήριξης της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να στηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας με το μότο «Στηρίξτε τους στρατιώτες», χρησιμοποίησε, μάλλον από λάθος, φωτογραφίες από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG.

H διαφήμιση δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Make America Great Again, που «τρέχει» την καμπάνια επανεκλογής του Αμερικανού προέδρου, αποσύρθηκε αμέσως, αφού κατάλαβαν το λάθος, που προκάλεσε αντιδράσεις.

“That’s definitely a MiG-29,” said Pierre Sprey, who helped design both the F-16 and A-10 planes for the U.S. Air Force. “I’m glad to see it’s supporting our troops.”



