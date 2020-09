Η απίστευτη ατάκα της Τζέιμι Λι Κέρτις στον Κρις Έβανς για τη γυμνή φωτό

To περασμένο Σάββατο ο «Captain America», Κρις Έβανς, ανέβασε -προφανώς καταλάθος- μια γυμνή (ΠΟΛΥ γυμνή, όμως...) φωτογραφία του στο Twitter.

Μόλις κατάλαβε τι έγινε, ο Έβανς έσβησε την επίμαχη ανάρτηση, αλλά ήδη ο χαμός και το δούλεμα είχε αρχίσει, με τον αδελφό του να σέρνει το... χορό.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό και πιπεράτο σχόλιο το έκανε η Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία είχε υποδυθεί τη μητέρα του Έβανς στη μαύρη κωμωδία «Knives Out».

Έτσι, όταν ο Έβανς προσπάθησε να διασκεδάσει την κατάσταση γράφοντας «Λοιπόν, τώρα που έχω την προσοχή σας... Ψηφίστε στις 3 Νοεμβρίου», η Κέρτις του απάντησε με νόημα: «Το αγόρι μου! Είμαι περήφανη γι' αυτόν. Έχει τη ΔΙΚΗ ΜΟΥ προσοχή».

My boy! Proud of him. Got MY attention!