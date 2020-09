Ιαπωνία: Ο Γιοσιχίντε Σούγκα εξελέγη νέος πρωθυπουργός (Video)

Ο Γιοσιχίντε Σούγκα, 71 ετών, εξελέγη σήμερα από την κάτω βουλή της Ιαπωνίας νέος πρωθυπουργός της χώρας αντικαθιστώντας τον Σίνζο Άμπε, ο οποίος παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Η σύνθεση της κυβέρνησης του Σούγκα, ο οποίος ήταν πιστός υπαρχηγός του Άμπε, αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Είχε ήδη κερδίσει θριαμβευτικά τη Δευτέρα τις εσωκομματικές εκλογές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος για να γίνει ο αρχηγός του και έχει υποσχεθεί πως θα συνεχίσει την πολιτική του προκατόχου του, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από τα τέλη του 2012. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, σχεδόν τα μισά μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου θα είναι άνθρωποι από το υπουργικό συμβούλιο του Άμπε.

Ο Σούγκα πήρε σήμερα 314 ψήφους από τις 462 έγκυρες στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, όπου το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα διαθέτει άνετη πλειοψηφία μαζί με τον σύμμαχό του, το κόμμα Κομέιτο. Στην ψηφοφορία χρειαζόταν απλή πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην άνω βουλή του κοινοβουλίου δεν ήταν ακόμη γνωστά όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κάτω βουλής, λίγο πριν από τις 14:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).

Όμως το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και το Κομέιτο έχουν την πλειοψηφία και στην άνω βουλή και σε περίπτωση που η άνω βουλή ψηφίσει αντίθετα από την κάτω, επικρατεί η ψήφος της κάτω βουλής.

