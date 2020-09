Κιμ Καρντάσιαν, Ντι Κάπριο και άλλοι σταρ μποϊκοτάρουν Facebook και Instagram για 24 ώρες

Μποϊκοτάζ στο Facebook και άλλα social media κάνουν η Κιμ Καρντάσιαν και πολλές άλλες διασημότητες, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διάδοση «μίσους, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης».

«Η παραπληροφόρηση που κοινοποιείται στα social media έχει σοβαρή επίπτωση», τόνισε η Καρντάσιαν, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στην καμπάνια #StopHateforProfit ακτιβιστών προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, που κατηγορούν το Facebook και το Instagram ότι δεν κάνουν αρκετά για να σταματήσουν τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση.

Oι celebrities, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Σάσα Μπάρον Κοέν και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι θα «παγώσουν» τους λογαριασμούς τους για ένα 24ωρο σήμερα, Τετάρτη.

«Δεν μπορώ να κάθομαι άπραγος και να σιωπώ ενώ οι πλατφόρμες αυτές συνεχίζουν τη διάδοση μίσους, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, που δημιουργήθηκαν από ομάδες για να σπείρουν τη διχόνοια και να διχάσουν την Αμερική. Η παραπληροφόρηση μέσω των social media έχει σοβαρή επίπτωση στις εκλογές μας και υπονομεύει τη δημοκρατία μας», τόνισε η Καρντάσιαν λίγες μέρες μετά το σοκ που προκάλεσε στους θαυμαστές της ανακοινώνοντας το τέλος του ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians. Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Αστον Κούτσερ με τα εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε ότι «τα εργαλεία αυτά δεν δημιουργήθηκαν για την εξάπλωση μίσους και βίας».

24ωρο μποϊκοτάζ στο Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η καμπάνια #StopHateforProfit ξεκίνησε τον Ιούνιο και μετέχουν σ’ αυτήν χιλιάδες επιχειρήσεις και μεγάλες οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων. Εστιάζει τα πυρά της κυρίως στο Facebook, στο οποίο ανήκουν το Instagram και το WhatsApp και έβαλε πέρυσι στα ταμεία του σχεδόν 70 δισ. δολάρια από διαφημιστικά έσοδα.

«Πλησιάζουμε ταχύτατα σε μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις στην αμερικανική ιστορία. Οι ανεξέλεγκτες και ασαφείς ''αλλαγές'' του Facebook εμφανίζουν επικίνδυνες ελλείψεις αναφορικά με αυτό που είναι αναγκαίο για την προστασία της δημοκρατίας μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκστρατεία.

Τον περασμένο Ιούνιο, πέρα από το «μπλόκο» στις έμμεσες πολιτικές διαφημίσεις, το Facebook είπε ότι θα χαρακτηρίσει δυνητικά επιβλαβείς ή παραπλανητικές τις αναρτήσεις που είναι αμφιλεγόμενες για την αξία των ειδήσεών τους.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε επίσης ότι θα απαγορεύσει διαφημίσεις με ισχυρισμούς «ότι άτομα συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή υπό καθεστώς μετανάστευσης» αποτελούν απειλή για άλλους. Ομως η καμπάνια #StopHateforProfit ζήτησε να γίνουν κι άλλα βήματα, με αποτέλεσμα πάνω από 90 εταιρείες να σταματήσουν να διαφημίζονται στο Facebook και οι μετοχές του να κατακρημνιστούν, με τον Ζούκερμπεργκ να χάνει 7,2 δισ. δολάρια σε προσωπική καθαρή αξία.

Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ανά την υφήλιο ανησυχούν για τη διασπορά της ρητορικής μίσους στο Facebook κι όλα τα άλλα social media, ενώ πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει έρευνες για το πώς διαχειρίζονται το φλέγον αυτό ζήτημα οι τεχνολογικοί κολοσσοί.

Πηγή: iefimerida.gr