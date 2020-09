COSMOTE TV: Οι πρεμιέρες της εβδομάδας 17-22/9

Οι τηλεοπτικές πρεμιέρες συνεχίζονται στην COSMOTE TV και την εβδομάδα 17-22/9 με ταινίες αγαπημένων πρωταγωνιστών, όπως η Ναόμι Γουότς (Birdman, Divergent, The Impossible) και η Οκτάβια Σπένσερ (The Shape of Water, The Help) στο δράμα μυστηρίου «Luce», η Εμίλια Κλαρκ του Game of Thrones στο θρίλερ «Πέραν Κάθε Υποψίας» (Above Suspicion), καθώς και με νέες σειρές σε Α΄ τηλεοπτική προβολή («McDonald & Dodds», «We Hunt Together», «Guilt»), παιδικά (Playmobil: Η Ταινία) και πλούσιο περιεχόμενο από τα κανάλια Fox Life και BBC Earth που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV.

Αμέσως μετά την προβολή τους, οι ταινίες και σειρές της εβδομάδας των καναλιών COSMOTE CINEMA και SERIES HD θα είναι διαθέσιμες μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus).

Ειδικότερα, όσοι χρησιμοποιούν τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στον κατάλογο και να βρουν το είδος σειράς που τους ταιριάζει. Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη μέσα από app στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box (με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία & καλώδια), σε smart τηλεοράσεις: Samsung, Sony και σύντομα LG και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσα από browser σε PCs/laptops.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της εβδομάδας:

«McDonald & Dodds», «We Hunt Together», «Guilt» – Νέες σειρές

Όταν ένας άστεγος άντρας πυροβολείται στην εγκαταλελειμμένη έπαυλη του πιο πλούσιου επιχειρηματία της περιοχής, η νεοφερμένη Λονδρέζα επιθεωρήτρια ΜακΝτόναλντ και ο μεσήλικας αρχιφύλακας Ντοντς συνεργάζονται για να βρουν τον δολοφόνο. Αν και φαινομενικά αταίριαστοι, οι δυο ντετέκτιβ ξεπερνούν τις διαφορές τους και σχηματίζουν μία ισχυρή ερευνητική ομάδα. To «McDonald & Dodds», θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20/9 στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD.

Ένα αταίριαστο δίδυμο με ροπή προς την βία, επιδίδεται σε ένα αδυσώπητο δολοφονικό κρεσέντο εκδίκησης στους δρόμους του Λονδίνου. Η σειρά του BBC «We Hunt Together» παρουσιάζει μια μοντέρνα, στυλιζαρισμένη εκδοχή του Μπόνι και Κλάιντ, με τους δυο χαρισματικούς εγκληματίες να παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, απέναντι στους δυο αποφασισμένους αστυνομικούς που τους καταδιώκουν (Παρασκευή 18/9, 22.00). Επίσης, η μαύρη κωμωδία παρεξηγήσεων του BBC «Guilt», ξετυλίγει μία απίστευτη περιπέτεια, στην οποία μπλέκουν γυρνώντας μεθυσμένοι από έναν γάμο δύο αδέρφια, όταν χτυπούν κατά λάθος με το αυτοκίνητό τους και σκοτώνουν έναν ηλικιωμένο άντρα. Σίγουροι πως δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας, αποφασίζουν να «καλύψουν» το έγκλημά τους (Παρασκευή 18/9, 18.00).

Και οι δύο σειρές θα κάνουν πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

«Πέραν Κάθε Υποψίας» (Above Suspicion)

Μία αληθινή ιστορία που συντάραξε την κορυφαία υπηρεσία πληροφοριών των Η.Π.Α. μεταφέρεται κινηματογραφικά μέσα από το αστυνομικό θρίλερ του Φίλιπ Νόις (Παιχνίδια ολέθρου). H πλοκή μας μεταφέρει σε μια πόλη του Κεντάκι, όπου η σχέση ενός νιόπαντρου πράκτορα του FBI (Τζακ Χιούστον – Ο Ιρλανδός) και μιας ντόπιας (Εμίλια Κλαρκ) θα έχει καταστροφικές συνέπειες, όταν η γυναίκα γίνει η βασική πληροφοριοδότης του συζύγου της (Δευτέρα 21/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Action).

«Ραντεβού στο Belle Epoque» (La Belle Epoque)

Ο Βικτόρ (Ντανιέλ Οτέγ), ένας γκρινιάρης και αντικοινωνικός 60χρονος αρπάζει την ευκαιρία που του δίνει η εταιρεία που εργάζεται, να επιστρέψει στο παρελθόν και να αναβιώσει τη μέρα που γνώρισε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του (Παρασκευή 18/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Luce

Υιοθετημένος από υποδειγματικούς γονείς, ο Λους ζει το αμερικανικό όνειρο: διαπρέπει σε όλους τους τομείς της ζωής του και αποτελεί αγαπημένο μέλος της κοινότητάς του. Μια σοκαριστική αποκάλυψη, όμως, απειλεί τη λαμπρή φήμη του. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ναόμι Γουότς,Οκτάβια Σπένσερ και Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ (Waves) (Πέμπτη 17/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Playmobil: Η Ταινία

Μετά την εξαφάνιση του μικρότερου αδελφού της στο μαγικό σύμπαν των παιχνιδιών Playmobil, η Μάρλα ξεκινά ένα επικό ταξίδι αναζήτησης, στη διάρκεια του οποίου θα συναντήσει συναρπαστικούς κόσμους και αναπάντεχους συμμάχους (Σάββατο 19/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

72α ΒΡΑΒΕΙΑ EMMY® – Ζωντανή Μετάδοση

Η λαμπερή απονομή των 72ων βραβείων Emmy για τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν την τελευταία τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά μέσα από το FOX Life την Κυριακή 20/9 στις 03.00 είτε σε επανάληψη τη Δευτέρα 21/9 στις 21.00. Οικοδεσπότης της βραδιάς, ο Τζίμι Κίμελ.

Horizon: Πλούτωνας - Επιστροφή στη ζωή

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την απίστευτη ιστορία του Πλούτωνα που μας δείχνει πώς μετατράπηκε από μία μπάλα πάγου στην άκρη του ηλιακού συστήματος σε έναν κόσμο ασύλληπτης πολυπλοκότητας, στον οποίο πιθανολογείται ότι έζησε κάποτε κάποια μορφή εξωγήινης ζωής. Για πολλές δεκαετίες δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτόν τον πλανήτη. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η εκπομπή φέρνει στο επίκεντρο τις απίστευτες ανακαλύψεις που πραγματοποίησε η αποστολή New Horizons και παρουσιάζει τις αφηγήσεις των επιστημόνων που συμμετείχαν στο εν λόγω εγχείρημα (Κυριακή 20/9, 22.45, BBC Earth).

Συνημμένα θα βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv