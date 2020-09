Κακοκαιρία «Ιανός»: Εκπληκτική φωτογραφία από τον δορυφόρο Copernicus (Photo)

Ο δορυφύρος Copernicus «αιχμαλώτισε» το πέρασμα του κυκλώνα στη δυτική Ελλάδα.

Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», σχηματίστηκε από αέριες μάζες νότια της Σικελίας και πραγματοποιεί το πέρασμά του από το Ιόνιο προς ανατολικά, ενώ πλημμύρες έχουν προκληθεί σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Ο δορυφόρος Sentinel3 του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης «Κοπέρνικος» κατέγραψε σε εικόνα το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα:

A mediterranean tropical-like cyclone, or medicane, formed in the Southern Ionian Sea yesterday.



It is expected to hit the Greek islands tomorrow. Civil protection warned of possible floods & powerful winds.



Today's #Sentinel3 image shows #MedicaneIanos' current location. pic.twitter.com/wur5kW8Jrw