Οι θεατρικές παραστάσεις του χειμώνα (Photos)

Παρότι η επιδημική συγκυρία εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα κλιμακώνοντας την αγωνία των καλλιτεχνών και παρότι δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα λειτουργήσουν τα θέατρα τη χειμερινή σεζόν, οι περισσότερες σκηνές ήδη αναγγέλλουν τον προγραμματισμό τους για το 2020-2021.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, τότε το Θέατρο Πορεία με τίτλο «Τηρώντας αποστάσεις (εξαιρούνται οι ψυχικές)» θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα που ανακοίνωσε για το φθινόπωρο του 2020.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, και για δέκα μόνο παραστάσεις θα επαναληφθεί ο «Γιούγκερμαν» του Καραγάτση, που παίχτηκε για δύο χρόνια σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη.

Στη συνέχεια – 4 Νοεμβρίου έως 17 Ιανουαρίου 2021 – επαναλαμβάνεται η «Ευρυδίκη» της Sarah Ruhl πάλι σε μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Πρόκειται για ένα underground μιούζικαλ και θα παρουσιαστεί με την πρωτότυπη μουσική της Κατερίνας Πολέμη και τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Ο Αργύρης Πανταζάρας, από την άλλη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 5 Οκτωβρίου θα ανεβάσει την παράσταση «This is not Romeo and Juliet» που βασίζεται στο ομώνυμο σαιξπηρικό αριστούργημα.

Στις 14 Νοεμβρίου έως τις 16 Ιανουαρίου του 2021, τέλος, και μόνο για ορισμένες μέρες της εβδομάδας, επαναλαμβάνεται το έργο «Δόξα κοινή. Από την οδό Φιλελλήνων». Αυτήν τη σύνθεση κειμένων που συνομιλεί με τον λόγο των μεγάλων ποιητών μας επιμελήθηκε ο Στρατής Πασχάλης. Και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου την υλοποίησε εμπνευσμένος από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Εις την Οδό των Φιλελλήνων» μετατρέποντας την ποίηση σε δράση.

Και οι ανακοινώσεις συνεχίζονται.

Το Θέατρο Άττις επαναλαμβάνει από τις 16 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τη «Νόρα» σε ελεύθερη απόδοση - διασκευή και σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου. Η παράσταση που βασίζεται στο «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν κατακτά ένα ψυχαναλυτικό βάθος, γερά ριζωμένο αλλά και εποικισμένο με εφιαλτικούς αιφνιδιασμούς.

Και όπως έγραψε ο κριτικός της «Guardian» Michael Billington, «αν έπρεπε να περιγράψω το ύφος της, θα το χαρακτήριζα τελετουργικό μινιμαλισμό. Ο Τερζόπουλος μεταφέρει την ουσία του κειμένου μέσα από τον λόγο και την κίνηση. Περιγράφει το έργο ως μία μάχη μεταξύ του ‘‘τρομαγμένου εγώ και του καταπιεσμένου αληθινού εαυτού’’, και αυτή η ουσιώδης σύγκρουση ενσαρκώνεται ευφυέστατα από τη Σοφία Χιλλ, που παίζει με κάθε ίνα της ύπαρξής της».

Παίρνουν μέρος ακόμη ο Τάσος Δήμας και ο Αντώνης Μυριαγκός.

Στο «Παλλάς», από την άλλη, κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου το μυθιστόρημα - σταθμός του Κώστα Ταχτσή. «Το τρίτο στεφάνι» ανεβαίνει σε διασκευή Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη - Νίκου Μανουσάκη, πρωτότυπη μουσική Μίνου Μάτσα και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με έναν εντυπωσιακό 20μελή θίασο. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους επωμίζονται η Μαρία Καβογιάννη (Εκάβη) και η Μαρία Κίτσου (Νίνα) ενώ, μεταξύ άλλων, παίζουν οι Σύρμω Κέκε, Δανάη Ευθυμιάδη, Γιώργος Νούσης κ.ά.

Το έργο, μέσα από την κοινότοπη ιστορία δύο γυναικών, οι οποίες κινούν τα νήματα της μοίρας των ανδρών, σκιαγραφεί τη μεταπολεμική ελληνική ιστορία εστιάζοντας στο εμφυλιακό και μετεμφυλιακό τοπίο.