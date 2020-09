Πώς να εξαλείψεις τα υπολείμματα από φυτοφάρμακα σε φρούτα και λαχανικά

Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία για να σκοτώσουν έντομα, μύκητες και άλλα παράσιτα.

Μπορούν όμως να βλάψουν και τον άνθρωπο, αν και οι περισσότεροι από εμάς εκτίθενται σε ποσότητες τόσο μικρές που δεν ενέχουν κίνδυνο.

Η δρ. Lili He του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης και οι συνεργάτες της δοκίμασαν διάφορες μεθόδους πλυσίματος φυτοφαρμάκων από φρούτα και λαχανικά. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Πώς έγινε η έρευνα για τα φυτοφάρμακα σε φρούτα και λαχανικά

Οι ερευνητές επικάλυψαν μήλα με θειαβενδαζόλη, ένα μυκητοκτόνο το οποίο χρησιμοποιείται για να σκοτώσει μια ποικιλία παρασίτων και τα ξέπλυναν με τρεις τρόπους:

σκέτο νερό

νερό που περιείχε χλωρίνη

νερό που περιείχε μαγειρική σόδα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μήλα επειδή καταναλώνονται ευρέως και είναι πιθανό να περιέχουν μεγάλη ποικιλία φυτοφαρμάκων.

Χρησιμοποιώντας υπερ-ευαίσθητα τεστ υψηλής τεχνολογίας, οι ερευνητές έλεγξαν τόσο την φλούδα όσο και την σάρκα του μήλου για φυτοφάρμακα και μέτρησαν τη συγκέντρωση φυτοφαρμάκων στον φυτικό ιστό.

Το ξέπλυμα των φρούτων στο διάλυμα μαγειρικής σόδας για 12 λεπτά αποδείχτηκε η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα.

Από την άλλη πλευρά, μερικά από τα φυτοφάρμακα διαπέρασαν την φλούδα του μήλου και καμία από τις μεθόδους πλύσης δεν μπορούσε να τα αφαιρέσει πλήρως.

Το διάλυμα μαγειρικής σόδας είναι πιθανότατα πιο αποτελεσματικό επειδή μπορεί να βοηθήσει στη διάσπαση των μορίων φυτοφαρμάκων, είπε η επικεφαλής ερευνήτρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο διαφόρων προϊόντων. Το πόσο καλά λειτουργεί “εξαρτάται από τη δομή των φρούτων και λαχανικών, αλλά είναι μια γενική μέθοδος”, πρόσθεσε.

Πόση μαγειρική σόδα να χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η δρ. He και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν διάλυμα με περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρικής σόδας ανά δύο φλιτζάνια νερού.

Όμως διευκρίνισαν ότι αυτό είναι μια γενική οδηγία και δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να είναι ακριβής στη δοσολογία αυτή.

Αν και τα φυτοφάρμακα με βαθύτερη διείσδυση θα μπορούσαν να αφαιρεθούν με το ξεφλούδισμα του φρούτου, αυτό θα σήμαινε απώλεια της πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά φλούδας, είπαν οι ερευνητές.

Πηγή: iatropedia.gr