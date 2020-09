Όταν η σκηνή πήρε φωτιά και την έσβησε η... Τζένιφερ Άνιστον! (Video)

Διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε η 72η τελετή Βραβείων Emmy, ωστόσο κάποιοι ηθοποιοί βρέθηκαν στο Staples Center, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.



Όταν ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel φώναξε στη σκηνή την ηθοποιό και υποψήφια Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά Jennifer Aniston (Morning Show), προκειμένου να ανακοινώσει το βραβείο για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά ψέκασε τον φάκελο των αποτελεσμάτων με αντισηπτικό και στη συνέχεια το πέταξε σ’ έναν κάδο στην προσπάθειά του να δείξει ότι τα πάντα είναι ασφαλή, βάζοντάς του φωτιά!

Η Aniston κρατώντας έναν πυροσβεστήρα προσπάθησε να τη σβήσει, και μάλιστα, τα πράγματα προς στιγμήν πήγαν να ξεφύγουν. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δε συνέβη τελικά, αφού η ηθοποιός διατήρησε την ψυχραιμία της.

Jennifer Aniston putting out a fire that won’t knock down on live TV is the best thing I’ve seen this year. #Emmys pic.twitter.com/JhuYZ9dFMj