Οι 5 τροφές που αποτοξινώνουν και θεραπεύουν τους πνεύμονες

Η βασική λειτουργία των πνευμόνων είναι η μεταφορά οξυγόνου από τον αέρα που εισπνέουμε στα κύτταρα του σώματος και η αποβολή του επικίνδυνου διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η διαδικασία εισπνοής και εκπνοής επαναλαμβάνεται περίπου 25.000 φορές την ημέρα.

Αρκετές ασθένειες των πνευμόνων συνδέονται με το οξειδωτικό στρες και επιβλαβείς ουσίες όπως ο καπνός του τσιγάρου, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι λοιμώξεις.

Διατροφικοί παράγοντες και συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που προστατεύουν από τη διαδικασία οξείδωσης και προλαμβάνουν τη φλεγμονή εμπλέκονται στη γένεση και την εξέλιξη αυτών των ασθενειών.

Ασθένειες των πνευμόνων όπως το άσθμα, ο καρκίνος, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η πνευμονία επηρεάζουν αρνητικά την εγγενή ικανότητα του οργανισμού να παράσχει το απαραίτητο οξυγόνο στα δισεκατομμύρια κύτταρά του.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα όργανα του ανθρώπινου σώματος, οι πνεύμονες επηρεάζονται άμεσα από τα τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώσουμε.

Δείτε παρακάτω πέντε από τα πιο σημαντικά τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνετε για την εξασφάλιση της υγείας των πνευμόνων σας:

Κολοκύθα & γλυκοπατάτες (β-καροτένιο): Έρευνες έχουν δείξει ότι μία διατροφή πλούσια σε β-καροτένιο μπορεί να ωφελήσει την υγεία των πνευμόνων. Το β-καροτένιο μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την υγεία των πνευμόνων. Άλλα φρούτα και λαχανικά που ωφελούν τους πνεύμονες είναι τα βερίκοκα, το μπρόκολο, τα καρότα, το πεπόνι, το μάνγκο και οι κόκκινες πιπεριές.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (φυλλικό οξύ): Το φυλλικό οξύ μπορεί να αποτρέψει διάφορες μορφές ΧΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, της χρόνιας βρογχίτιδας και του εμφυσήματος. Σχετική μελέτη έδειξε ότι οι πάσχοντες από ΧΑΠ λάμβαναν σημαντικά χαμηλότερες ποσότητες φυλλικού οξέος συγκριτικά με τα υγιή άτομα.

Πορτοκάλια (βιταμίνη C): Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, συμπεριλαμβανομένων των πορτοκαλιών, συνδέονται με καλύτερη λειτουργία των πνευμόνων. Οι άνθρωποι που ακολουθούν διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C έχουν μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους τρώνε πολλά εσπεριδοειδή. Άλλες τροφές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, οι πράσινες και κόκκινες πιπεριές, τα ακτινίδια, οι πατάτες και οι ντομάτες.

Όσπρια: Για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς οξυγόνου, είναι απαραίτητα τα υγιή επίπεδα αιμοσφαιρίνης, δηλαδή των πρωτεϊνικών μορίων που βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς. Επιπλέον, η αιμοσφαιρίνη διεγείρει τις εσωτερικές διαδικασίες που επιστρέφουν το διοξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες για να αποβληθεί από το σώμα. Οι φακές και τα φασόλια (κόκκινα, μαύρα κλπ.) αυξάνουν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης. Συνδυάστε τα με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C για να μεγιστοποιήσετε την απορρόφηση σιδήρου.

Μαύρη σοκολάτα (αντιοξειδωτικά): Η μαύρη σοκολάτα είναι εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξουδετέρωση της βλάβης που προκαλεί η οξείδωση των κυττάρων του σώματος. Η οξείδωση έχει αποδειχθεί ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών ασθενειών των πνευμόνων. Καλές πηγές αντιοξειδωτικών είναι επίσης τα βατόμουρα, τα βακκίνια, τα μύρτιλα, τα δαμάσκηνα, οι φράουλες, οι αγκινάρες και τα κόκκινα φασόλια.

