«Ακυρώνουν» τον Χάρτη της Σεβίλλης οι ΗΠΑ και καλούν σε διάλογο Ελλάδα-Τουρκία - Τι είναι το έγγραφο που «στοιχειώνει» την Άγκυρα

Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει νομική υπόσταση, αναφέρει η αμερικανική Πρεσβεία στην Αγκυρα και καλεί την Ελλάδα και την Τουρκία να επαναλάβουν τις διερευνητικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο, όπως μεταδίδει η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Σε δήλωσή της από τον λογαριασμό της στο twitter, η αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα αναφέρει ότι "οι ΗΠΑ ως ζήτημα αρχής δεν λαμβάνουν θέση σχετικά με τις διαφορές άλλων κρατών επί των θεμάτων θαλάσσιας αρμοδιότητας", προσθέτοντας ότι "με σεβασμό στον Χάρτη της Σεβίλλης οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει νομική υπόσταση. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΕΕ δεν θεωρεί ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης είναι ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο".

Σύμφωνα με την αμερικανική Πρεσβεία "οι θαλάσσιες αρμοδιότητες καθορίζονται με συμφωνίες στη βάση του διεθνούς δικαίου από τα αρμόδια κράτη". "Οι ΗΠΑ στηρίζουν σθεναρά τον καλή τη πίστη διάλογο και διαπραγματεύσεις και ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επαναλάβουν τις διερευνητικές διαπραγματεύσεις του συντομότερο", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md