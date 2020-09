«Έφυγε» ο μέγας σχεδιαστής Ρον Κομπ (Photos)

Tο όνομά του ίσως να μην λέει κάτι στους περισσότερους, ωστόσο, είναι δεκάδες οι ταινίες που φέρουν τη σφραγίδα του, ως σχεδιαστή σκηνικών, κοστουμιών, ακόμα και χαρακτήρων.

Η σκηνή της καντίνας στο πρώτο «Star Wars», το εσωτερικό και εξωτερικό του διαστημοπλοίου «Nostromo» στο «Alien», το πρώτο -πολύ πιο σκοτεινό- σενάριο του «Ε.Τ.», όλα φέρουν την υπογραφή του σχεδιαστή, σκιτσιογράφου και σκηνοθέτη Ρον Κομπ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 83 ετών στο Σύδνεϋ από άνοια Lewy.

O Κομπ εκτός από το να σχεδιάζει εντυπωσιακά σκηνικά για ταινίες που σφράγισαν το Χόλιγουντ («Close Encounters of the Third Kind», «Conan The Barbarian», «Total Recall» και «Back To The Future», είναι μόνο μερικές από αυτές) στη δεκαετία του 1960 σχεδίασε και μερικά από τα πλέον ανατρεπτικά κόμικς, αλλά και τη σημαία του Οικολογικού Κινήματος.