Νέα μεγάλη έκρηξη στον Λίβανο – Στο προπύργιο της Χεζμπολάχ (Videos)

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το προπύργιο της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Τρίτη, προκαλώντας πυκνό γκρίζο καπνό πάνω από την περιοχή.

Ο λιβανέζικος στρατός είπε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο στο νότιο χωριό Ain Qana, πάνω από την πόλη του λιμένα του Sidon, και ότι διεξάγονται έρευνες. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, NNA, δήλωσε ότι η έκρηξη συνέπεσε με έντονες ισραηλινές υπερπτήσεις πάνω από την περιοχή το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον στρατό, παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης, η οποία κατέστρεψε κτίρια, παράθυρα και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους.

#Lebanon videos circulating online show the enormous dark cloud caused by the explosion in South Lebanon that occurred moments ago. Some news says its a Gas station or a big container that caught fire & exploded.



pic.twitter.com/J6LsADI2cm — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) September 22, 2020

Η μυστηριώδης έκρηξη προστέθηκε στο γενικότερη ανησυχία που επικρατεί σε μια χώρα που ακόμα αναρρώνει από τη μαζική έκρηξη του περασμένου μήνα στη Βηρυτό και αγωνίζεται με μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση.

«Δόξα τω Θεώ που δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες, αλλά υπήρχε πολύς πανικός, όλοι φοβήθηκαν», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο Fox News.

Video of Explosion in South #Lebanon at this hour, in town of Ayn Qana.



Early reports indicating gas station but now pointing to #Hezbollah weapons depot: pic.twitter.com/geE35SfOC8 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 22, 2020

Πληροφορίες για αποθήκη όπλων

Μέλη της Χεζμπολάχ επέβαλαν μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή της έκρηξης την Τρίτη, εμποδίζοντας δημοσιογράφους να φτάσουν σε αυτό. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τον τοπικό σταθμό Al Jadeed έδειξαν ζημιές σε κτίρια και συντρίμμια διάσπαρτα σε μια μεγάλη περιοχή.

Η μυστηριώδης έκρηξη έρχεται επτά εβδομάδες μετά την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκλήθηκε από την έκρηξη σχεδόν 3.000 τόνων νιτρικού αμμωνίου που δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Αυτή η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο 200 ατόμων, τραυματίστηκαν 6.500 και υπέστησαν ζημιά δεκάδες χιλιάδες κτίρια στην πρωτεύουσα.

#Lebanon #Breaking



First video emerging now from the location of the explosion that occurred around 45 minutes ago in South Lebanon.



Cause of explosion is unclear.

Locals say its a Hezbollah associated house/base/warehouse



pic.twitter.com/icHUf1TIIA — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) September 22, 2020

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες από την έκρηξη της Τρίτης και ότι κανένα μέλος της Χεζμπολάχ δεν είχε στοχοποιηθεί. Ένας άλλος τοπικός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ στο Ain Qana, ο Ali Nazar, δήλωσε ότι η έκρηξη κατέστρεψε ένα σπίτι όπου συλλέχθηκαν παλιά νάρκες και όπλα που είχαν απομείνει από «την παλαιότερη ισραηλινή επιθετικότητα» από μια υπηρεσία αποναρκοθέτησης.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας στο νότιο Λίβανο είπε ότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο χωριό, αλλά δεν ανέλυσε την αιτία.