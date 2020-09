Με προσφορές τύπου σούπερ μάρκετ η Ryanair: Δίνει με κάθε εισιτήριο το δεύτερο...δώρο

Σε μια πρωτοφανή για τα αεροπορικά δεδομένα προσφορά με στόχο να ανακάμψει την ισχνή ζήτηση για ταξίδια προχωρά η Ryanair, προσφέροντας με την αγορά ενός εισιτηρίου ένα ακόμα δώρο για τις επόμενες 24 ώρες.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Ryanair σήμερα (Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου) και για πρώτη φορά στην ιστορία της λανσάρει την προσφορά «Buy one Get One Free» σε 1.600 διαδρομές σε ολόκληρο το δίκτυό της, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις Value Fare και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους να επισκεφθούν γρήγορα τον ιστότοπο της Ryanair.com