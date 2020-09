Εικόνα από... Power Rangers στη Γιοκοχάμα - Γiγαντιαίο ρομπότ περιφέρεται στους δρόμους (Video)

Τα πρώτα του βήματα έκανε στην Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας ο Γκουνταμ, ένα ρομπότ – γίγαντας, έξι χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του. Η εικόνα θυμίζει κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, της γνωστής τηλεοπτικής σειράς Power Rangers.





Οι δημιουργοί του είχαν ως πηγή έμπνευσης το «Mobile Suit Gundam», μία κλασική ιαπωνική anime τηλεοπτική σειρά από τα τέλη του 1970.



Όπως αναφέρει το CNN και αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, το ρομπότ – γίγας μπορεί να περπατήσει, να γονατίσει και να κουνήσει τα χέρια του.

Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν έξι ολόκληρα χρόνια.

Ζυγίζει 24 τόνους, έχει ύψος λίγο πάνω από 18 μέτρα ενώ τα περίπου 200 κομμάτια από τα οποία αποτελείται είναι ένας συνδυασμός ατσαλιού και πλαστικού ενισχυμένου με ίνες άνθρακα, σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής του.

Θα είναι ο βασικός πόλος έλξης του Gundam Factory Yokohama, ένα νέο θεματικό πάρκο που θα επιτρέπει στους φαν του είδους να έρθουν σε στενή προσωπική επαφή με τη δημιουργία αλλά και να μάθουν λεπτομέρειες πώς κατασκευάστηκε.

Ο χώρος επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό τον Οκτώβριο του 2020, ωστόσο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού οι επισκέπτες θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο, εντός της χρονιάς πάντως.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7