COSMOTE TV: Διεθνείς συμπαραγωγές, επετειακά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ υψηλών προδιαγραφών

Με νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές της COSMOTE TV ξεκινά η τηλεοπτική σεζόν στο COSMOTE HISTORY HD. Από τα ερευνητικά ρεπορτάζ της «Μηχανής του Χρόνου», που επιστρέφει με νέα επεισόδια, και το docudrama «Η τελευταία νύχτα» για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο συμμετείχε στο 22ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μέχρι την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή της COSMOTE TV με το National Geographic για τα σπουδαία ευρήματα στην Κέρο, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Οκτώβριο, το επετειακό αφιέρωμα στα «2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας», αλλά και το ειδικό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση στις αρχές του 2021, τα υψηλών προδιαγραφών ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD θα ταξιδέψουν -και τη νέα σεζόν- τους τηλεθεατές στην ιστορία και τους τόπους της Ελλάδας, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της πολιτιστικής μας παράδοσης.

Το πρώτο επεισόδιο κάθε νέας πρωτότυπης παραγωγής της COSMOTE TV για το COSMOTE HISTORY HD, θα είναι διαθέσιμο για το κοινό και στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Επιστροφή για τη «Μηχανή του Χρόνου» & άλλες πρεμιέρες τον Σεπτέμβριο

Οι πρεμιέρες του Σεπτεμβρίου ξεκινούν με το ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV «Η τελευταία νύχτα» του Γιώργου Γκικαπέππα. Το docudrama μας μεταφέρει στο Ναύπλιο του 1831, όπου την τελευταία νύχτα πριν τη δολοφονία του, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας ξαναζωντανεύει στη μνήμη του τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή του. Η ταινία, με τον ηθοποιό Σπύρο Σταμούλη στον κεντρικό ρόλο, θα προβληθεί σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση στο COSMOTE HISTORY HD ανήμερα της επετείου από τη δολοφονία του Έλληνα κυβερνήτη (Κυριακή 27/9, 22.00).

Στις 29 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας (29/9/480 π.Χ) και το COSMOTE HISTORY HD τιμά την ιστορική επέτειο με το ντοκιμαντέρ «2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας». Η σειρά 2 επεισοδίων καταγράφει βήμα-βήμα τα γεγονότα που οδήγησαν στην μεγαλειώδη νίκη του ελληνικού στόλου στην Σαλαμίνα με αρχηγό τον Θεμιστοκλή, απομακρύνοντας τον περσικό κίνδυνο από τον ελλαδικό χώρο (Δευτέρα 28/9 & Τρίτη 29/9, 22.00).

Από την Δευτέρα 28/9 επιστρέφει στο πρόγραμμα του καναλιού και η δημοφιλής εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με την υπογραφή του δημοσιογράφου Χρίστου Βασιλόπουλου. Στην πρεμιέρα της σειράς, η περίοδος της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο τίθεται στο επίκεντρο της έρευνας και παρουσιάζεται όλο το παρασκήνιο της προσπάθειας της μεγαλονήσου για ένωση με την Ελλάδα. Η εκπομπή θα προβάλλεται στο COSMOTE HISTORY HD κάθε Δευτέρα στις 21.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 17.00.

Παγκόσμια πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ «Κέρος: Το μυστήριο των σπασμένων ειδωλίων» τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρεμιέρα της πρώτης συμπαραγωγής μεταξύ COSMOTE TV και National Geographic στην Ελλάδα, με τίτλο «Κέρος: Το μυστήριο των σπασμένων ειδωλίων». Βασισμένο στην αρχαιολογική έρευνα και τα ευρήματα του Cambridge Keros Project, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποκαλύψει πώς το νησί της Κέρου αποτέλεσε τη γενέτειρα του πολιτισμού στο Αιγαίο, πριν από 4.500 χρόνια. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 5/10, στις 22.00 αποκλειστικά στο COSMOTE HISTORY HD.

Το 2020 έχει ανακηρυχθεί έτος Μελίνα Μερκούρη από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το COSMOTE HISTORY HD τιμά τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό και πολιτικό, προβάλλοντας τη μίνι σειρά ντοκιμαντέρ «Μελίνα: Γεννήθηκα Ελληνίδα». Τα δύο επεισόδια της νέας παραγωγής της COSMOTE TV παρουσιάζουν τα σημεία σταθμούς στη ζωή της Μελίνας Μερκούρη και τον αγώνα της για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο καταγωγής τους (Κυριακή 18/10 & 25/10, 22.00, COSMOTE HISTORY HD).

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου περιλαμβάνει και τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Η μέρα που τελείωσε ο πόλεμος», που θα προβληθεί με αφορμή τα 75 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα από αφηγήσεις, συνεντεύξεις ιστορικών και εικονογραφήσεις καλλιτεχνών, η σειρά ζωντανεύει πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, όπως έχουν καταγραφεί σε προσωπικά έγγραφα και ημερολόγια (Κυριακή 4/10, 21.00, COSMOTE HISTORY HD).

Το μεγάλο αφιέρωμα του COSMOTE HISTORY HD για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση

Πολλές νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές επιφυλάσσει το πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών της εθνικής παλιγγενεσίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αφιερώματος, που θα φιλοξενηθεί τη νέα χρονιά στο COSMOTE HISTORY HD, θα κάνουν πρεμιέρα οι νέες παραγωγές της COSMOTE TV:

«1821-2021: Το φαινόμενο του Φιλελληνισμού», με θέμα το φαινόμενο του Φιλελληνισμού τόσο στην Επανάσταση του 1821, όσο και στα 200 χρόνια ύπαρξης του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.

«1821 - Τα όπλα του αγώνα», με πρωταγωνιστές όλα τα αντικείμενα-σύμβολα του αγώνα, όπως τα όπλα, οι φορεσιές, τα νομίσματα, κ.ά.

«Προεπαναστατικά Γεγονότα: Οδησσός», σειρά-αφιέρωμα στην φημισμένη ελληνική παροικία, όπου γεννήθηκε η ιδέα της αναγέννησης του ελληνικού έθνους.

Από το πρόγραμμα του αφιερώματος δεν λείπουν και υψηλού επιπέδου νέες συμπαραγωγές με θέμα τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα ιστορικά ντοκιμαντέρ «1821 - Ο αγώνας της Εκκλησίας και το Τάμα» -σε συμπαραγωγή με την White Fox- για τον μακραίωνο αγώνα του ελληνικού λαού για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού (15ος-19ος αι.) και «Σπέτσες ’21 - Στο σταυροδρόμι της Ιστορίας» για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν οι Σπετσιώτες στην Επανάσταση, από το 1821 έως το 1832. Επίσης, θα προβληθούν, για πρώτη φορά, οι σειρές «Οι Συνελεύσεις και τα Συντάγματα του Αγώνα», «Χαίρε ω Χαίρε Ελευθερία» και «Διονύσιος Σολωμός - Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα». Το ειδικό επετειακό πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD θα πλαισιώσουν και άλλες παραγωγές και συμπαραγωγές.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD τη νέα σεζόν, ξεχωρίζουν, επίσης, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Τοπόσημα» για τα σημαντικότερα κτίσματα της Ελλάδας (πρεμιέρα τον Νοέμβριο), η σειρά «Οι Πρέσπες της μνήμης», που είναι αφιερωμένη στις ιστορικές στιγμές των Πρεσπών, με αφηγητή τον Γιώργο Λιάνη (πρεμιέρα τον Νοέμβριο), η νέα παραγωγή «Κάθε μέρα στην Αρχαία Ελλάδα», για την καθημερινή ζωή των Αρχαίων Ελλήνων και τη σύνδεση της με τον σύγχρονο πολιτισμό (πρεμιέρα τον Δεκέμβριο), το docudrama 14 επεισοδίων «Η γέννηση του έθνους-κράτους: Από την Άλωση στην Επανάσταση» (πρεμιέρα τον Δεκέμβριο), αλλά και «Η Μάχη της Κρήτης - Επιχείρηση “Ερμής”» που θα προβληθεί με αφορμή τα 80 χρόνια από την ιστορική μάχη (πρεμιέρα το 2021).

