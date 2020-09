Κιμ Καρντάσιαν: Η κόρη μου είναι ίδια ο πατέρας της – Έχει τόση αυτοπεποίθηση (Photos)

Η Kim Kardashian ήταν δίπλα στην κόρη της North στο Παρίσι, τον Μάρτιο, όταν τραγούδησε στην εκδήλωση μόδας Yeezy του πατέρας της Kanye West.

Και στο επεισόδιο της Πέμπτης του Keeping Up With The Kardashians, η 39χρονη μητέρα μοιράστηκε ότι η μεγαλύτερη κόρη της είναι ακριβώς όπως ο ράπερ πατέρας της.

«Είμαι τόσο περήφανη για το πόση αυτοπεποίθηση έχει», είπε για τη North. «Το παίρνει προφανώς από τον μπαμπά της αυτό, και με κάνει τόσο χαρούμενη που δεν φοβάται να δοκιμάσει τίποτα. Ξέρεις, είναι τόσο άφοβη και το λατρεύω. Και είμαι τόσο περήφανη μαμά», είπε.

Η Κιμ ήταν ανήσυχη όταν η κόρη της τραγούδησε ραπ μπροστά σε πλήθος για πρώτη φορά.

«Δεν είχε ξανανέβει ποτέ στη σκηνή πριν για να κάνει εξάσκηση», είπε η Kim. «Έτσι, για να την δω εκεί, τα νεύρα μου ήταν απλά, άρχισα να κλαίω ειλικρινά γιατί είμαι χαρούμενη γι' αυτήν, αλλά είμαι τόσο αγχωμένη γι' αυτήν» πρόσθεσε.