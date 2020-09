Συνετρίβη αεροσκάφος στην Ουκρανία - 18 νεκροί ο πρώτος μακάβριος απολογισμός (Video)

Ένα αεροπλάνο Antonov AN-26 συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στην πόλη Τσουγκέεφ της περιφέρειας Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροπλάνο συνετρίβη δίπλα σε δρόμο, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 18 νεκροί

Η Αστυνομία της Ουκρανίας ελέγχει πληροφορίες σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα στην ευρύτερη περιοχή του Χάρκοβο, ενώ μια ερευνητική και μια επιχειρησιακή ομάδα έχουν μεταβεί στο σημείο της συντριβής.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN