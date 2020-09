Οργή και συγκίνηση για 89χρονο (!) ντελιβερά – Έλαβε φιλοδώρημα 12.000 δολαρίων αλλά δουλεύει ακόμα… (Video)

Φιλοδώρημα 12000 δολαρίων για έναν 89χρονο ντελιβερά συγκέντρωσαν χρήστες της πλατφόρμας του Tik Tok μετά από πρωτοβουλία της οικογένειας Valdez από τη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος για τον Derlin Newey ο οποίος παραδίδει εδώ και κάμποσο καιρό τις πίτσες της πιτσαρίας Papa Johns, έχοντας κερδίσει την καρδιά πολλών πελατών με το καλοσυνάτο χαμόγελο και την ευγένειά του.

Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία που αναδεικνύει τη γενναιοδωρία μιας οικογένειας και εκατοντάδων άλλων πολιτών απέναντι σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, κυρίως όμως πρόκειται για ένα γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και οργή, καθώς ένας άνθρωπος αναγκάζεται να εργαστεί στην ηλικία των 89 ετών προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



@JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN