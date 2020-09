Netflix: Γερασμένος και με μακριά γενειάδα ο Τζορτζ Κλούνεϊ στη νέα του ταινία (Photos)

Ένας ακόμη αστέρας του Χόλιγουντ υποκύπτει στη γοητεία της ψηφιακής πλατφόρμας του Netflix, ετοιμάζοντας τη νέα του ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Netflix, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πραγματεύεται μια επικείμενη ολοκληρωτική καταστροφή στη Γη και τον αγώνα ενός άνδρα να διασώσει τους τελευταίους εν ζωή ανθρώπους.

«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γράφει και σκηνοθετεί το “The Midnight Sky”, τη νέα ταινία για έναν μοναχικό επιστήμονα σε έναν αγώνα δρόμου να αποτρέψει την επιστροφή ενός πληρώματος αστροναυτών στη Γη, μετά από μια παγκόσμια καταστροφή», λέει.

George Clooney directs & stars in THE MIDNIGHT SKY, a new film about a lone scientist racing to stop a crew of astronauts (Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demian Bichir & Tiffany Boone) from returning home after a global catastrophe.



Coming to Netflix this December pic.twitter.com/SniB8xdukQ