Τρόμος στο Παρίσι από Rafale που έσπασε το φράγμα του ήχου (Video)

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στο Παρίσι, όταν η γαλλική πρωτεύουσα συγκλονίστηκε από έναν τεράστιο θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι η «έκρηξη» ήταν ένα μαχητικό Rafale της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας που έσπασε το φράγμα του ήχου πάνω από το Παρίσι.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας, το Rafale διατάχθηκε να επιχειρήσει για να συνδράμει αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου

Προσέθεσε ότι ο πιλότος πήρε άδεια για να σπάσει το φράγμα του ήχου για να φθάσει το αεροσκάφος που αντιμετώπιζε τα προβλήματα.

Το Rafale έσπασε το φράγμα του ήχου ανατολικά του Παρισιού, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, καθησυχάζοντας τους κατοίκους της γαλλικής πρωτεύουσας.

