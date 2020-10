Αγρια κόντρα ανάμεσα σε εκδότη και εφοπλιστή

Οργίασαν οι φήμες ότι η γνωστή δημοσιογράφος Ολγα Τρέμη θα εμφανιζόταν στο ψυχαγωγικό σόου-υπερπαραγωγή Just The 2 Of Us του Open, όπου οι διαγωνιζόμενοι ανά ζευγάρια εμφανίζονται στη σκηνή και τραγουδούν.

Μάλιστα κάποιοι έγραψαν ότι η Τρέμη «βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον παρουσιαστή και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη» και πως.. «είναι ένα βήμα πρίν την συμφωνία».

Μάλιστα καποιοι άλλοι υπερθεμάτιζαν λέγοντας πως «έχει μείνει μόνο μια μικρή λεπτομέρεια στο οικονομικό που είναι απλά θέμα χρόνου να ξεπεραστεί»!

Το περιβάλλον του Νίκου Κοκλώνη, σύμφωνα με το protothema.gr, λέει ότι έγινε πρόταση στην Τρέμη την οποία όμως η τηλεπαρουσιάστρια απέρριψε.

Στη δημοσιογράφο, οπως λένε, φάνηκε αστεία ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί σε σόου τραγουδιού.

Πηγή: zoornalistas.com