Επικό τρολάρισμα του Σάσα Μπάρον Κοέν στον Τραμπ: Ψηφίστε τον, αλλιώς θα συντριβείτε (Video)

Με ένα επικό βίντεο, ο Σάσα Μπάρον Κοέν τρολάρει για μία ακόμη φορά ανελέητα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γνωστός κωμικός, ανάρτησε ένα βίντεο με ατάκες σκέτο «φαρμάκι», στο οποίο μέσα σε 33 δευτερόλεπτα τρολάρει δίχως… έλεος τον Αμερικανό πρόεδρο και «προτρέπει» τους πολίτες των ΗΠΑ να τον ψηφίσουν για να μην τους βρει κανένα κακό…

Ο 48χρονος ηθοποιός, που προωθεί την ταινία «Μποράτ 2», ανέβασε στο twitter έναν ψεύτικο λογαριασμό που υποτίθεται ότι ανήκει στην κυβέρνηση του Καζακστάν και στο οποίο περιγράφει τον Τραμπ ως τον «ισχυρότερο αρχηγό στην ιστορία».

Αφού ξεκίνησε προειδοποιώντας πως «η διαφήμιση μπορεί να περιέχει ψευδή στοιχεία», άρχισε τις ατάκες όπως «οι μαύροι τον αγαπούν τόσο πολύ, που γονατίζουν μπροστά του», «ο Τραμπ δεν έπαθε ποτέ εγκεφαλικό», «είναι προστάτης των γυναικών» και «ήρωας πολέμου», δείχνοντας στιγμιότυπα τα οποία… μόνο αυτό που αναφέρει δεν δείχνουν.

Δεν απέφυγε ωστόσο να τον τρολάρει και για το θέμα της μάσκας και την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. «Η ανάσα του Μπάιντεν μυρίζει τόσο, που αναγκάστηκε να φορέσει μάσκα. Εξαιτίας του Τραμπ, 350 εκατ. Αμερικανοί είναι ακόμα ζωντανοί. Ψηφίστε τον αρχηγό Τραμπ, αλλιώς θα συντριβείτε», αναφέρει στο βίντεο, το οποίο ανέβασε μετά το πρώτο debate των Τραμπ και Μπάιντεν.

Δείτε το τρολάρισμα του «Μπόρατ» στον Ντόναλντ Τραμπ:

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU