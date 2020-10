Χόουπ Χιξ: Η σύμβουλος που κόλλησε κορωνοϊό τον Τραμπ και την Μελάνια - Πρώην μοντέλο που αντιπαθεί τους δημοσιογράφους (Photos)

Θετικοί στον κορωνοϊό διαγνώστηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, μετά από τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής.

Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κόλλησε από τη Χόουπ Χιξ, σύμβουλο και στενή του συνεργάτιδα, η οποία βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό την Πέμπτη (01/10).

Η Χιξ, 31 ετών, επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος, όταν ο Τραμπ πήγε την Τρίτη (29/09) στο Κλίβλαντ, στην πολιτεία Οχάιο, για να συμμετάσχει στο πρώτο ντιμπέιτ των επερχόμενων αμερικανικών εκλογών με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν.

Το tweet του Αμερικανού Προέδρου

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!