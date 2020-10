Νίκι Μινάζ: Έγινε μανούλα η διάσημη ράπερ

Έγινε μανούλα για πρώτη φορά η ράπερ Νίκι Μινάζ!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγή του αμερικανικού ‘’People΄΄, η πάμπλουτη καλλιτέχνης και ο σύζυγός της, Kenneth “Zoo” Petty, έγιναν γονείς στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το φύλο του μωρού δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Congratulations to Nicki Minaj on her new arrival! Wishing all the best to her and the baby @NICKIMINAJ pic.twitter.com/GOJmh1uy4K