Τα νέα μέτρα λόγω κορωνοϊού που εξετάζονται για την Αττική - Τι θα τα ενεργοποιήσει

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σ' ένα δεύτερο γενικευμένο lockdown λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού, όπως εκείνο του περασμένου Απριλίου.

Αυτή της άλλωστε η απόφασή, είναι και η «οδηγία» από την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς όπως αποκάλυψε το Σάββατο σε συνέμτευξη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ηγέτες των χωρών αποφάσισαν να μην κλείσει καμία χώρα.

Ετσι λοιπόν, για να μην καταρρεύσει η κατακερματισμένη ελληνική οικονομία στην προκειμένη, να μην χαθούν άλλες θέσεις εργασίας και να λειτουργεί εύρυθμα το κράτος και η κοινωνία στον βαθμό που το επιτρέπουν και το επιτάσσουν πρωτίστως, οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, αν η κατάσταση συνεχίζει να εκτραχύνεται, τότε υπάρχουν κι άλλα μέτρα που βγαίνουν από το συρτάρι για να ενεργοποιηθούν.

Αυτά είναι η καθολική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους και η περαιτέρω συρρίκνωση του ήδη «πετσοκομμένου» ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Αττική, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Αμφότερα, παρουσιάζουν προβλήματα και ειδικά το δεύτερο, με τα καταστήματα να είναι ήδη στο χείλος του γκρεμού και να κινδυνεύουν με μόνιμο λουκέτο, αλλά και οι πλατείες και τα στέκια θα γεμίζουν νωρίτερα και για περισσότερες ώρες, οπότε είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν και να προσμετρηθούν για να παρθεί η απόφαση.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, να ανακοινωθούν άμεσα τα παραπάνω μέτρα, καθώς οι προβλέψεις των λοιμωξιολόγων είναι ανησυχητικές. Σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο του ΑΠΘ είναι πιθανό τα ημερήσια κρούσματα να φτάσουν τα 400 έως το τέλος Νοεμβρίου και να ξεπεράσουν τα 600 στο τέλος Δεκεμβρίου. Σε συνδυασμό με την εποχική γρίπη, τα νούμερα μπορεί να φτάσουν σε δυσθεώρητα μεγέθη. Κατόπιν όλων αυτών δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει νέους περιορισμούς για το λεκανοπέδιο της Αττικής τις επόμενες ημέρες ή ακόμη και ώρες.

Τι ισχύει για την Αττική έως τις 12 Οκτώβρη

Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας

Επιτρέπονται έως και 9 άτομα σε συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έχουν ανασταλεί οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους

Έχουν ανασταλεί οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους

Έχει ανασταλεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων

Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι έξι.

Επιπλέον έχει ανασταλεί η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία. Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι αυτόματοι πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών. Επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα, πορείες – διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5 μέτρου.

Ακόμη, έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ και υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών.

Όσον αφορά στις λαϊκές αγορές, οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, ενώ σε κάθε λαϊκή αγορά επιτρέπεται η συμμετοχή από 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες άνω των 65 ετών, στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, για γενική χρήση μάσκας, καθώς και να αποφεύγουν δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους υψηλής συνάθροισης, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, μέσα μαζικής μεταφοράς

Χώροι εργασίας κι εργαζόμενοι

Για τους χώρους εργασίας και τους εργαζόμενους γενικώς έχει αποφασιστεί:

Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που εκτελούν εργασία γραφείου ή που μπορεί να γίνει από απόσταση

Μετακίνηση προς και από την εργασία σε τρία κύματα για το Δημόσιο: Στις 7, στις 8 και στις 9 το πρωί

Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 2ώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας

Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, δηλαδή υποχρεωτική χρήση μάσκας

Εκτεταμένοι έλεγχοι - τεστ από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε χώρους εργασίας και συναθροίσεις στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που κρίνεται απαραίτητο, «για την απρόσκοπτη συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας», όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως νοσοκομεία.

Οι άνω των 65 ετών

Για την προστασία πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και άνω των 65 ετών συστήνεται:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες 14 μέρες στις απολύτως αναγκαίες, λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας

Να αποφεύγουν επαφές με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και να αποφεύγουν μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον για την Αττική:

Αποφασίζεται η διαμονή σε ξενοδοχεία καραντίνας, ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες.

Πηγή: ethnos.gr