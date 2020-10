Η μάσκα της Λάνα ντελ Ρέι που προκάλεσε οργή (Photos)

Η Λάνα ντελ Ρέι κατάφερε να γελοιοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα αφού σε εκδήλωση με θαυμαστές της στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο φόρεσε μία αραιά πλεκτή μάσκα προσώπου με στρασάκια.

Η 35χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε απροειδοποίητα σε βιβλιοπωλείο του Λος Άντζελες για να προωθήσει το νέο της βιβλίο ποίησης, δεν φορούσε όμως μία μάσκα προσώπου που να προστατεύει ουσιαστικά από τον κορωνοϊό. Με την ίδια μάσκα μάλιστα βρέθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Interview.

Όσο χαριτωμένη (για την ίδια) κι αν ήταν η εμφάνισή της ωστόσο, οι θαυμαστές της δεν εντυπωσιάστηκαν, αλλά αντιθέτως χαρακτήρισαν την τραγουδίστρια «ανεύθυνη» και «κίνδυνο για την ίδια και τους άλλους». «Λάνα σε ικετεύω φόρα μία πραγματική μάσκα», έγραψε ένας φαν της.

Απάντηση στα αρνητικά σχόλια έδωσε η αδερφή της Ντελ Ρέι λέγοντας στον Independent ότι η τραγουδίστρια είχε βγει αρνητική σε τεστ για τον κορωνοϊό και στεκόταν περισσότερα από 1,5 μέτρο μακριά κατά τη διάρκεια των υπογραφών.

Σημειώνεται ότι στο Λος Άντζελες οι οδηγίες θέλουν τους πολίτες να φορούν ένα υφασμάτινο κάλυμμα στο πρόσωπο όταν αλληλεπιδρούν με άλλους τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους. Η Καλιφόρνια μάλιστα μετρά περισσότερα από 831.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και πάνω από 16.000 θανάτους.

Lana Del Rey wearing a net mask during the Covid-19 pandemic because according to her: We were born to die. pic.twitter.com/zKczPVA1v2