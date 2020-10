Εξιτήριο πήρε ο Τραμπ, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο - «Είμαι πολύ καλά, μη φοβάστε το Covid-19» (Video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό, ανήγγειλε ότι θα ξαναρχίσει «σύντομα» την προεκλογική του εκστρατεία, λίγο πριν αναχωρήσει από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου είχε εισαχθεί, για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

«Θα επιστρέψω στο πεδίο για την προεκλογική εκστρατεία μου σύντομα!!!», ανέφερε μέσω Twitter ο Ρεπουμπλικάνος, που διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία την 3η Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας στην ίδια ανάρτηση ότι «τα μέσα ενημέρωσης που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις δεν μεταδίδουν παρά ψευδείς δημοσκοπήσεις».

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19. The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH

Νωρίτερα, μέσα από το πολυαγαπημένο του Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι θα πάρει εξιτήριο στις 6:30 το απόγευμα, ώρα ΗΠΑ.

Στο tweet του ο Τραμπ ανέφερε: «Αισθάνομαι πολύ καλά! Μη φοβάστε το Covid-19. Mην το αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, αναπτύξαμε σπουδαία φάρμακα και γνώση. Νοιώθω καλύτερα, απ' όσο πριν από 20 χρόνια».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!