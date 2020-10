Digital Media Awards 2020: Μεγάλος νικητής το ERTFLIX (Photos)

Το ERTFLIX αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή του φετινού διαγωνισμού των DIGITAL MEDIA AWARDS 2020.

Η ΕΡΤ για το ERTFLIX ανακηρύχθηκε νικητής για το 2020 με την κορυφαία διάκριση: Digital Brand of the Year |Content & UX, για το περιεχόμενο και την εμπειρία χρηστών.

Επιπλέον, απέσπασε το χρυσό στην ενότητα: Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου, κατηγορία Best Web/Mobile Video Channel or Series. Χρυσό έλαβε και στην ενότητα: Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη, κατηγορία Best Home Page.

Ασημένιο βραβείο απέσπασε το ERTFLIX στην ενότητα: Crisis Publishing, κατηγορία Best CSR Initiative/ Covid-19 για την προσφορά του στην κοινωνία κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

«Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την επιτυχή πορεία του ERTFLIX η οποία από τον περασμένο Απρίλιο κερδίζει διαρκώς έδαφος στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού με τις ταινίες, τις σειρές, τα ντοκιμαντέρ, αλλά και τα νέα προγράμματα που διευρύνουν το περιεχόμενο της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ.

«Παράλληλα, ενισχύουν περαιτέρω την προσπάθεια της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ, αλλά και της Διοίκησης της ΕΡΤ που φιλοδοξούν να καταστήσουν το ERTFLIΧ κεντρικό πόλο πολιτισμού και ψυχαγωγίας» προσθέτει.