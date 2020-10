Νέα NAVTEX της Τουρκίας για το Barbaros -Το πλοίο επιστρέφει στην κυπριακή ΑΟΖ

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, καθώς προχώρησε στην έκδοση και δεύτερης NAVTEX, αυτή τη φορά για το τουρκικό ερευνητικό Barbaros στη Μεσόγειο.

Το σκάφος της Τουρκίας φάνηκε να αποχωρεί από τα νοτιοανατολικά της Κύπρου χτες το βράδυ και να κατευθύνεται δυτικά, απέναντι από τις ακτές της Κερύνειας.

Ωστόσο, σύμφωνα και με το Marinetraffic, το ερευνητικό πλοίο επανέρχεται με πορεία εντός της κυπριακής ΑΟΖ και βρίσκεται δυτικά της πόλης Χρυσοχούς με νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Παρασκευής, εξέδωσε ΝAVTEX με την οποία δέσμευσε περιοχή κοντά στη Λέσβο, με ισχύ από σήμερα 9 Οκτωβρίου, μέχρι την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, η Άγκυρα καταγγέλλει πως η Ελλάδα «παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923» με τη μη αποστρατιωτικοποίση του συγκεκριμένου ελληνικού νησιού.

Οι συντεταμένες της NAVTEX για το Barbaros είναι η παρακάτω:

TURNHOS N/W : 1257/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 19:42)TURNHOS N/W : 1257/20'

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.20 N - 031 29.40 E

33 51.47 N - 031 46.38 E

33 47.27 N - 032 16.10 E

33 55.78 N - 032 16.12 E

33 59.57 N - 031 46.55 E

34 03.33 N - 031 29.30 E

5 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 092059Z NOV 20.