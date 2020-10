Ταϊλάνδη: Η κυβέρνηση απαγορεύει τις διαδηλώσεις, ακόμα και τα...sms (Videos)

Συλλήψεις ηγετικών στελεχών των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, απαγόρευση των συγκεντρώσεων περισσότερων από πέντε ατόμων και της αποστολής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου: η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης σκλήρυνε σήμερα τη στάση της απέναντι στο κίνημα που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και τρεις μήνες με αίτημα περισσότερη δημοκρατία.

Οι ταϊλανδέζικες αρχές επικύρωσαν έκτακτο διάταγμα με το οποίο απαγορεύονται “οι συγκεντρώσεις περισσότερων από πέντε ατόμων” καθώς “και τα μηνύματα μέσω διαδικτύου που ενδέχεται να βλάψουν την εθνική ασφάλεια”, ανακοίνωσε ο Σανσέρν Καεουκουμνέρντ ένας από τους εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Εξάλλου η αστυνομία στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε συνεργασία με τον στρατό ώστε να εμποδίσει τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν.

With the protest situation going on in Thailand, the self-proclaimed democratic Thai government has continued acts of deprivation of rights to freedom of expression, prohibit and distort the true information to the public, to name a few. But last night's situation has gone worse. pic.twitter.com/yuPKRd0JJR