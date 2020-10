Εικόνες που σοκάρουν: Βίντεο υποτίθεται ότι εμφανίζει Αζέρους να εκτελούν Αρμένιους αιχμαλώτους (Video, πολύ σκληρές εικόνες)

Σοκ έχει προκαλέσει στα social media ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και υποτίθεται ότι δείχνει Αζέρους στρατιώτες να εκτελούν εν ψυχρώ δύο Αρμένιους αιχμαλώτους, λίγο αφότου τους συλλάβουν.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο Twitter αναφέρεται ότι προέρχεται από εθνικιστικό αζέρικο κανάλι στο Telegram, μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και επικοινωνίας.

Στο βίντεο δύο Αρμένιοι εμφανίζονται να σηκώνουν τα χέρια μετά από εντολή των Αζέρων στρατιωτών, οι οποίοι στη συνέχεια τους πυροβολούν.

WARNING: Graphic content.



Here's a clip of two Armenian POWs being executed. pic.twitter.com/VpJbwDyvXS