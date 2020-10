Sinead O’ Connor: «Λιμοκτονώ λόγω της αγοραφοβίας μου» - Δραματική έκκληση της Ιρλανδής τραγουδίστριας προς τους φαν της

Έκκληση σε πολύ δραματικo τόνο, μέσω twitter, ζητώντας βοήθεια από τους φαν της έκανε πριν λίγες μέρες η Ιρλανδή τραγουδίστρια, Sinead O’Connor.

Όπως αποκάλυψε το τελευταίο διάστημα λιμοκτονεί καθώς δεν μπορεί να αγοράσει φαγητό λόγω της αγοραφοβίας της.

Η ίδια εξήγησε ότι έχει σχεδόν παραλύσει από τη διαταραχή άγχους που την ταλαιπωρεί και την κρατά τρομοκρατημένη μέσα στο σπίτι.

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

«Αυτό το τραύμα με έκανε τόσο αγοραφοβική που δεν μπορώ να πάω στα καταστήματα. Και λιμοκτονώ. Αυτή τη στιγμή μένω σε ένα απομονωμένο μέρος τη χώρας οπότε το delivery δεν είναι επιλογή. Γι΄αυτό ρώτησα αν γνωρίζει κανείς κάποιο κατάστημα που να στέλνει γεύματα σε ανθρώπους με θέματα ψυχικής υγείας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν», έγραψε στο Twitter.

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

«Ζω χωρίς να το ξέρετε με ένα «παραλυτικό» τραύμα που σχετίζεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα εδώ και κάποιο διάστημα να μην τρώω».

«Θα έτρωγα ακόμη και το γαμ@@@ πόδι του Αμνού του Θεού», κατέληξε η Ιρλανδή τραγουδίστρια.

I'd eat the fuckin' leg of the Lamb of God — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Πηγή: in.gr