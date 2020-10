Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η Τουρκία: Άρχισε τις δοκιμές των S-400 (Video)

Παρά τις προειδοπoιήσεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, η Τουρκία φαίνεται αποφάσισμένη να ενεργοποιήσει το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 διακινδυνεύοντας ακόμα και κυρώσεις

Ηδη, τις πρώτες εικόνες από τις δοκιμές του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S- 400 έδωσαν στη δημοσιότητα τουρκικά ΜΜΕ.

BREAKING - #Turkey has just conducted its first S-400 test in Sinop: pic.twitter.com/VinM9uSZjf