Brexit: Έτοιμη η ΕΕ για συμφωνία, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εργάζεται για μια συμφωνία με τη Βρετανία και ευελπιστεί πως μια πρόοδος στο κλείσιμο των κενών σε μια εμπορική σχέση είναι δυνατή τις ερχόμενες εβδομάδες, αλλά τόνισε πως η 27μελής Ένωση δεν θα συμβιβαστεί με οποιοδήποτε τίμημα.

«Το εμπόριο, η αλιεία και η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικά θέματα για την ΕΕ», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών διά ζώσης με τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα».

Ο Σ. Μισέλ τόνισε επίσης πως η Βρετανία πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία διαζυγίου στην οποία είχε καταλήξει προηγουμένως με την ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ιρλανδία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως οι διαπραγματευτές της ΕΕ θα μεταβούν «όπως έχει προβλεφθεί» στο Λονδίνο «την ερχόμενη εβδομάδα» προκειμένου να «εντατικοποιήσουν» τις συνομιλίες για μετά το Brexit, παρά την απειλή «μη συμφωνίας» που εξακόντισε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται για μία συμφωνία αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Όπως έχει προβλεφθεί, η διαπραγματευτική ομάδα μας θα μεταβεί στο Λονδίνο την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να εντατικοποιήσει τις συνομιλίες», έγραψε στο Twitter η Γερμανίδα καγκελάριος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις σχέσεις τους μετά το Brexit, δήλωσε από την πλευρά της η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

«Έχουμε δει φως τις τελευταίες ημέρες αλλά και σκιές», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

