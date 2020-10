Έδεσε στον Πειραιά το τεράστιο ρωσικό πολεμικό πλοίο «Vice Admiral Kulakov» (Photos)

«Το μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο "Vice Admiral Kulakov" και μια ομάδα πολεμικών πλοίων του Βόρειου Στόλου του Ρωσικού Ναυτικού επισκέπτεται το λιμάνι του Πειραιά».



Αυτό γνωστοποιεί η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα με ανάρτησή της στο Twitter, στην οποία επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες από το πλοίο με φόντο το λιμάνι του Πειραιά.



The large anti-submarine ship "Vice Admiral Kulakov" and a group of warships of the Northern Fleet of the #Russian Navy are visiting the port of Piraeus #Greece. pic.twitter.com/MsfYmq87Jt