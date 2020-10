Ρωσικό δημοσίευμα-σοκ για τον Ερντογάν: Απέτυχε η δοκιμή των S-400, εκτοξεύτηκαν πύραυλοι... χωρίς στόχο

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν να δείχνουν ότι πύραυλος S-400 εκτοξεύθηκε, αλλά «δεν παρατηρήθηκαν εκρήξεις».

Η Τουρκία προχώρησε στη δοκιμή της Παρασκευής για το σύστημα S-400, που αποκτήθηκε από τη Ρωσία πέρυσι, παρά τις απειλές κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αναφέρουν ότι το σύστημα υπονομεύει ενδεχομένως την άμυνα του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων.

#Turkey test fires S-400 air defense system near the Black Sea coastal city of Sinop.



| @StemMakerAtolyepic.twitter.com/uR7UTbs3U8