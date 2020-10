«Έφυγε» ο σπουδαίος Spencer Davis, του «Gimme Some Lovin'» (Video)

Νεκρός σε ηλικία 81 ετών από καρδιακή προσβολή βρέθηκε ο μεγάλος Βρετανός κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Spencer Davis

Ο Davis είχε γίνει γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με το συγκρότημά του The Spencer Davis Group χάρη στις μεγάλες επιτυχίες τους «Somebody help me», «Keep On Running», «Gimme Some Lovin'» και «I’m A Man», ενώ ήταν και το πρώτο συγκρότημα στο οποίο έπαιξε και τραγούδησε ο Steve Winwood.

Η αποχώρηση του Winwood το 1967 προκάλεσε ανήκεστο βλάβη στο συγκρότημα, το οποίο παρά τις προσπάθειες του Davis για επανασύνδεσή του, δεν κατάφερε ποτέ να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία.