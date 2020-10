Παραδόθηκε ο ένοπλος στη Γεωργία - Κρατούσε 30 ομήρους και ζητούσε 500.000 δολάρια (Video)

Ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Bank of Georgia, στην πόλη Ζουγκντίντι της δυτικής Γεωργίας, παραδόθηκε στην αστυνομία, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν.

Ο δράστης μπήκε στην τράπεζα το μεσημέρι και κράτησε ομήρους συνολικά 30 ανθρώπους, ζητώντας να του δοθούν 500.000 δολάρια μέσα σε διάστημα δύο ωρών. Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για 20 ομήρους, εκ των οποίων οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, αστυνομικοί έβγαλαν από το κτίριο τον ένοπλο, με τα χέρια ψηλά.

Ένας από τους ομήρους, ο Ιρακλί Κβαρατσχελίγια, είπε ότι όλοι οι όμηροι είχαν απελευθερωθεί, εκτός από τρεις και ένας αστυνομικός μπήκε στην τράπεζα για να παραδώσει στον δράστη τα λύτρα που ζητούσε. «Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, εκτός από τρεις. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας έφερε τα χρήματα και, μαζί με τον δράστη, θα έφευγαν από το κτίριο σε λίγα λεπτά. Τους ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή τους. Πιθανότατα θα πάω τώρα να δώσω κατάθεση», ανέφερε ο μάρτυρας.

Το κανάλι Rustavi2 έδειξε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο δράστης, που κρατάει μια χειροβομβίδα και ένα σακίδιο, να βγαίνει από την τράπεζα μαζί με άλλους ανθρώπους, πιθανότατα τους ομήρους.

