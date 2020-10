O σύντροφός του οργάνωσε την κηδεία του για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του (Photos)

Όταν έφτασε σε ένα πάρτι για να σηματοδοτήσει το 33ο έτος ζωής του, δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Ο Eli McCann βρέθηκε να πηγαίνει στην… κηδεία του.

Ο σύντροφός του Skylar Westerdahl (που είναι τώρα σύζυγός του) είχε την παράξενη ιδέα να κάνει μια κηδεία γιατί ένιωθε ότι οι άνθρωποι δεν έπρεπε να πεθάνουν για να τους λένε οι φίλοι τους γιατί τους αγαπούσαν.

Ο Skylar διακόσμησε το σπίτι ενός φίλου για την περίσταση, δημιουργώντας ένα ψεύτικο φέρετρο από σιδερώστρα και μαξιλάρια.

Επιπλέον, κρέμασε τις φωτογραφίες του Eli γύρω από το μέρος και είπες σε όλους τους καλεσμένους να φορέσουν μαύρα.

Για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ρεαλιστικά, ο Skylar έδωσε επίσης οδηγίες στους ανθρώπους να αγνοήσουν τον Eli κατά τη διάρκεια της «κηδείας» σαν να ήταν πραγματικά νεκρός.

Αυτό άφησε τον Eli να προσποιείται ότι ήταν φάντασμα, παρακολουθώντας κρυφά τις διαδικασίες.

Ο δικηγόρος, που ζει στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, είπε ότι η δημιουργικότητα του συντρόφου του τον άφησε «άφωνο».

Μιλώντας στο MirrorOnline, θυμήθηκε τον περίεργο εορτασμό του 2017, λέγοντας: «Μου είπε ότι πηγαίναμε σε ένα ωραίο δείπνο, οπότε έπρεπε να ντυθούμε καλά. Είκοσι λεπτά αργότερα φτάσαμε στο σπίτι ενός φίλου όπου μπορούσα να δω ότι όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά με κουρτίνες, κάτι που νόμιζα ότι ήταν περίεργο.

Μόλις περπατήσαμε, είδα περίπου 15 φίλους μου ντυμένους με μαύρα καθισμένους στις καρέκλες να προσποιούνται ότι κλαίνε απαλά.

Ο σύζυγός μου αμέσως κάθισε και ένας φίλος με ιερατική ενδυμασία στάθηκε και καλωσόρισε όλους στην κηδεία μου. Όλοι προσποιήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να με δουν ή να με ακούσουν καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.

Αφού συνειδητοποίησα ότι με αγνοούσαν, απλά καθόμουν σε μια από τις καρέκλες και παρακολούθησα. Ήταν τόσο γοητευτικό και αστείο και νοσηρό και μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο».

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q