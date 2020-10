Γκολεμά για OPEN:Όλα τα υπόλοιπα προγράμματα πλην του πρωινού έχουν θερμοκρασίες Νευροκοπίου

Έβλεπα με προσοχή- όση γίνεται δηλαδή δεν έπαιζε και ο Θρύλος- αυτό το just the two of us και έχω να πω πως δε το λες αποτυχημένο με 15% σε ένα κανάλι που όλα τα υπόλοιπα προγράμματα πλην του πρωινού έχουν θερμοκρασίες Νευροκοπίου. Λες όμως, ότι τη Ζωζώ στην οποία έχω τεράστια αδυναμία, την προστατεύεις και δε τη βγάζεις με τριπλό μασαζοκαλσόν. Επίσης εμένα μου άρεσε ο Λε- Πα και η παρτενέρ του. Μια χαρά ζευγάρι. Κελαηδάει…

Καλά άμα είδα τη Ραχήλ Μακρή, ήπια ένα μισοτελειωμένο ουίσκι που είχα από την Άλκηστης, το προηγούμενο βράδυ. Λέω να δεις θα βγει και ο Τσακαλώτος, γιατί έχουνε κεσάτια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ευτυχώς το γλυτώσαμε το εγκεφαλικό….

Nτέπυ Γκολεμά-Μέχρι Κεραίας στο media.gr