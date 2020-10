My Style Rocks: Αυτός είναι ο πρώτος άνδρας που μπαίνει στο ριάλιτι μόδας

Στο My Style Rocks, το ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΙ, θα συμμετέχουν και άνδρες, οι οποίοι θα διαγωνίζονται για τις στιλιστικές τους προτάσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΙ, Love it, τις επόμενες μέρες μπαίνει στο παιχνίδι ο Μηνάς Αηδόνης, ο οποίος είναι μοντέλο από τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζει από μόδα! Μάλιστα ο νεαρός είχε προσπαθήσει φέτος να περάσει και στο GNTM, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.



Σύμφωνα με το Love it, o Μηνάς είναι κολλητός της Ιωάννας Τούνη, το καλοκαίρι δούλευε στη Μύκονο και έχει δηλώσει κατά καιρούς συμμετοχή σε διάφορα ριάλιτι μόδας, ενώ τώρα θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.