Μήνυμα Λαβρόφ-Δένδια στην Τουρκία: Δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια

Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας χαρακτήρισαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με το Ρώσο υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται στην Αθήνα, έγινε «ειδική αναφορά στο αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνουμε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Η Ρωσία δεν μπορεί να τηρήσει κάποια άλλη στάση, εκτός από αυτή που υπαγορεύει το δίκαιο της θάλασσας», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ επισήμανε ότι κάθε μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να καταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια, τηρώντας την κοινή λογική και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε στον κ. Λαβρόφ την έξαρση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς «μόλις χθες η Τουρκία ανανέωσε για πολλοστή φορά τη βούληση της να διενεργήσει παράνομες σεισμικές έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

«Είναι φανερό ότι η Τουρκία επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης. Αποδεικνύει καθημερινά ότι εκτός της καταπάτησης της διεθνούς νομιμότητας περιφρονεί τις εκκλήσεις φίλων και εταίρων της, τα λόγια της στερούνται οποιασδήποτε αξιοπιστίας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Κατέστησα σαφές ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπερασπίσει στο ακέραιο την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημείωσε και προσέθεσε πως η Ελλάδα είναι «πάντα προσηλωμένη σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, αλλά παράλληλα ότι δεν υφίσταται περιθώριο διαλόγου υπό το κράτος πιέσεων και απειλών».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι διαφορές και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται «μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός» και «βάσει του Διεθνούς Δικαίου». Ανέφερε μάλιστα ότι το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το κλειδί για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

«Οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, πρέπει να επιλύονται βάσει του διαλόγου. Όσο και να είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ της συζήτησης και της επίλυσης αυτών των προβλημάτων μέσω απευθείας διαλόγου», τόνισε ο κ. Λαβρόφ

Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως σε όλες τις περιπτώσεις που συζητήθηκαν με τον ομόλογό του «κοινός παρονομαστής είναι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας και οι νεοθωμανικές επεκτατικές βλέψεις της».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε μάλιστα το ζήτημα των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία και του γεγονότος ότι ο εξοπλισμός αυτός αποσταθεροποιηθεί το σύνολο των χωρών της περιοχής.

Εξέφρασε ακόμη στον κ. Λαβρόφ την ανησυχία του «για τον ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Συρία, υπονομεύοντας τις επιτυχίες κατά του Daesh, και για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταστεί "γραφείο ταξιδιών" για τζιχαντιστές».

Αναφορικά με τη Λιβύη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χαιρέτισε θερμά την ανακοίνωση μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, ενώ τόνισε πως «προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι όμως όλες οι πλευρές να σεβαστούν και να υλοποιήσουν το σύνολο των πτυχών της συμφωνίας της Γενεύης, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ξένων μαχητών από το έδαφος της Λιβύης».

Υπογραφή Κοινού Μνημονίου για το Έτος Ιστορίας Ελλάδας - Ρωσίας το 2021 με τον Ρώσο ομόλογό μου S.Lavrov - We signed with #Russia FM S. #Lavrov Joint Memorandum on carrying out History Year in 2021. pic.twitter.com/AKi7D2rgz4