Σεισμός: Για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

Για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 120 τραυματίες στη Σμύρνη από τον ισχυρό σεισμό βόρεια της Σάμου, έκανε λόγο η ΕΡΤ, επικαλούμενη την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Ταυτόχρονα, οι αρχές της Σμύρνης αναφέρουν πως έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 30 κτίρια και πολυκατοικίες, ενώ δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τους εγκλωβισμένους.

Σοκαριστικές εικόνες αποτυπώνονται σε βίντεο που αναρτώνται στα social media από τη Σμύρνη. Σε πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει και υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ακούγονται φωνές μέσα από τα συντρίμμια, την ώρα που ένα άτομο φωνάζει «αν υπάρχει κανείς εδώ;».

Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks 'is there anybody out there?' #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO