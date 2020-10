Αναψυκτικά & ροφήματα με ζάχαρη: Οι κίνδυνοι για την καρδιά

Τα ροφήματα με ζάχαρη και τεχνητά γλυκαντικά σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι επιστήμονες εξέτασαν στοιχεία για 104.760 ανθρώπους, οι οποίοι συμμετείχαν στη γαλλική μελέτη NutriNet-Santé και συμπλήρωσαν τρία διατροφικά ημερολόγια 24 ωρών κάθε έξι μήνες.

Τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά προσδιορίστηκαν ως εκείνα που περιείχαν μη θρεπτικά γλυκαντικά, ενώ στη κατηγορία των σακχαρούχων ροφημάτων ανήκαν όλα τα ροφήματα που περιείχαν από 5% και πάνω ζάχαρη. Για κάθε κατηγορία ροφημάτων, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν στις κατηγορίες μηδενικής, χαμηλής και υψηλής κατανάλωσης.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα καρδιαγγειακά συμβάντα κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (2009-2019), δηλαδή εγκεφαλικά επεισόδια, παροδικές ισχαιμικές προσβολές, εμφράγματα, οξέα στεφανιαία σύνδρομα και αγγειοπλαστικές.

Από τους συμμετέχοντες, 1.379 υπέστησαν καρδιαγγειακό συμβάν. Συγκριτικά με όσους δεν κατανάλωναν ροφήματα με ζάχαρη, όσοι κατανάλωναν σε υψηλές ποσότητες αντιμετώπιζαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ενός πρώτου καρδιαγγειακού συμβάντος.

«Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μην είναι ένα υγιεινό υποκατάστατο των σακχαρούχων ροφημάτων και τα δεδομένα αυτά παρέχουν πρόσθετα επιχειρήματα για τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τη φορολογία, τις ετικέτες και τη νομοθεσία γύρω από τα σακχαρούχα ποτά και τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά», σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Eloi Chazelas από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Το επόμενο βήμα των ερευνητών είναι να αποδείξουν την αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στα σακχαρούχα ποτά και τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, πράγμα για το οποίο είναι απαραίτητη η επανάληψη των αποτελεσμάτων σε μεγάλης κλίμακας προοπτικές μελέτες.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of the American College of Cardiology.

