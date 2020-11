Απίστευτες εικόνες στο Μαυροβούνιο: Χωρίς καμία προφύλαξη πιστοί φιλούν τη σορό μητροπολίτη που πέθανε από κορωνοϊό (Video)

Χωρίς κανένα σεβασμό στα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, τελέστηκε η εξόδιος Ακολουθία του Σεβ. Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλοχίου και πλέον στην Ποντγκόριτσα υπάρχουν φόβοι για έκρηξη κρουσμάτων Covid-19.

Πλήθος κληρικών και πιστών έδωσαν το παρών στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως στο Μαυροβούνιο, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο, θέλοντας να πουν το «ύστατο χαίρε». Επικράτησε ακραίος συνωστισμός, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών αγνόησαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Αρκετοί πλησίασαν τα λείψανα του, χωρίς μάσκα και αποστάσεις, ενώ άλλοι φίλησαν τα χέρια και και το μέτωπο του Μητροπολίτη, ο οποίος απεβίωσε λόγω επιπλοκών της Covid-19.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG