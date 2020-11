Πριν από λίγα λεπτά το αυστριακό κανάλι OE24 έδειξε πλάνα από τέσσερις συλληφθέντες μετά την επίθεση στο κέντρο της Βιέννης. Οι συλληφθέντες στέκονται όρθιοι και γυμνοί από τη μέση και πάνω, προφανώς για τον κίνδυνο να φέρουν εκρηκτικά. Από τα παντελόνια τους φαίνεται να είναι ντυμένοι με τα ίδια ρούχα.

The moment of the criminals surrender #Vienna #ViennaAttack pic.twitter.com/UfhZOJqKdL