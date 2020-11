Μητσοτάκης: Είμαι σοκαρισμένος - Ενωμένη η Ευρώπη

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την συμπαράστασή του στον αυστριακό λαό αναφέροντας τα εξής:

«Σοκαρισμένος από τις τρομερές επιθέσεις στη#Vienna. Έχω μεταφέρει στον @sebastiankurz την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους του. Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

Shocked by the horrific attacks in #Vienna. I have conveyed to @sebastiankurz our full solidarity. Our thoughts are with the people in Vienna and the authorities dealing with the situation. Our hearts, with the victims and their loved ones.



Europe stands united against terror.