Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Πληροφορίες ότι το ISIS ανέλαβε την ευθύνη (Photos/Videos)

Την ώρα που η Βιέννη μετρά τις πληγές της από το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα, που είχε ως αιματηρό απολογισμό πέντε νεκρούς (μεταξύ αυτών και τον δράστη) και 14 τραυματίες εκ των οποίων οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) φαίνεται ότι σπεύδει να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με το Sputnik, το οποίο επικαλείται ιστοχώρο που συνδέεται με τους τζιχαντιστές του ISIS.

Η ανακοίνωση συνοδευόταν από μια φωτογραφία ενός άνδρα με γένια, που ονομάζεται «Αμπού Νταγκνά αλ Αλμπάνι», ο οποίος επιτέθηκε εναντίον πολιτών στο κέντρο της Βιέννης χθες με ένα όπλο και ένα πολυβόλο, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ήδη, οι διωκτικές αρχές της Αυστρίας έχουν συνδέσει τον δράστη της επίθεσης με ισλαμικό εξτρεμισμό, καθώς, όπως ανέφερε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ, ο νεαρός δράστης, ένας 20χρονος Αυστριακός που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Βιέννη, αλλά είναι αλβανικής καταγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία, είναι οπαδός του Ισλαμικού Κράτους.

Terror in Wien - Hauptverdächtiger kündigte Tat auf Instagram an https://t.co/QSw3OmHhhD

Η γερμανική εφημερίδα BILD μάλιστα δημοσιεύει τη φωτογραφία ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να προαναγγέλλει την επίθεση μέσω Instagram. O επίμαχος λογαριασμός έχει πλέον καταργηθεί με τις αυστριακές αρχές να ερευνούν τη γνησιότητα του.Ο μαυροντυμένος άνδρας κρατά στο ένα χέρι του ένα όπλο Zastava M70, ένα πιστόλι και ένα μεγάλο μαχαίρι.

Για να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι ο νεκρός τρομοκράτης ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών επειδή ήταν ένας από τους 90 αυστριακούς ισλαμιστές που ήθελαν να ταξιδέψουν στη Συρία.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Νεχάμερ, ο νεαρός τζιχαντιστής είχε φυλακισθεί αφού αποπειράθηκε να ταξιδέψει στην Συρία για να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ότι ο δράστης είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 22 μηνών τον Απρίλιο 2019. Τον Δεκέμβριο 2019 αποφυλακίσθηκε πρόωρα λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Την ίδια στιγμή, ο Νεχάμερ ενημέρωσε ότι η ανάλυση των σκηνών της επίθεσης με βάση το οπτικό υλικό κινητών τηλεφώνων δεν παρέχει στοιχεία για την ύπαρξη και δεύτερου δράστη, προσθέτοντας ωστόσο ότι μένει ακόμη να αποκλεισθεί ότι υπήρξε και δεύτερος δράστης.

Ο βασικός ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία σε διάστημα εννέα λεπτών, διευκρίνισε ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο υπουργός Ασφαλείας τόνισε ότι η ταχεία ταυτοποίηση των στοιχείων του είχε ως αποτέλεσμα τις αστυνομικές εφόδους που έκανε στη συνέχεια η αστυνομία και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρέσβης στη Βιέννη έκανε λόγο για πολυάριθμες συλλήψεις ατόμων από τα Βαλκάνια, τον ισλαμικό κόσμο και τον Βόρειο Καύκασο στην Αυστρία, μετά την τρομοκρατική επίθεση, λέγοιντας ότι άτομα που κατάγονται από βαλκανικές χώρες και τον Βόρειο Καύκασο συνελήφθησαν στην Αυστρία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Βιέννη, μιλώντας στο δίκτυο «Ρωσία-1».

The moment of the criminals surrender #Vienna #ViennaAttack pic.twitter.com/UfhZOJqKdL