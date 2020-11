Η COSMOTE TV στηρίζει, ως Μεγάλος Χορηγός, το 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η COSMOTE TV στηρίζει, για 5η συνεχή χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός, το 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος διεξάγεται διαδικτυακά, από τις 5 έως και τις 15 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της στήριξής της στον σπουδαίο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας μας, η COSMOTE TV προσφέρει επίσης το χρηματικό έπαθλο για το Ειδικό Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία «Χάλκινος Αλέξανδρος», που διεκδικούν οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Με κεντρικό σύνθημα το «Σινεμά με κάθε τρόπο», το πρόγραμμα του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει περισσότερες από 170 ταινίες από όλο τον κόσμο, τις οποίες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει είτε μέσα από την επίσημη σελίδα του φεστιβάλhttp://www.filmfestival.gr/, είτε κατεβάζοντας τη νέα δωρεάν εφαρμογή ThessFest, διαθέσιμη για κινητά και tablet. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό θεάσεων και εντός 24 ωρών από τη διάθεσή της.

Στην πρεμιέρα του φετινού φεστιβάλ, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, θα προβληθεί η δραματική ταινία «Το ταξίδι της φάλαινας» (The Whaler Boy) του Φίλιπ Γιούργιεφ, η οποία κέρδισε το βραβείο GdA σκηνοθεσίας του 77ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας. Η ταινία θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα το 2021 αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Την αυλαία του φεστιβάλ θα κλείσει, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η ταινία «Ποτέ δεν θα ξαναχιονίσει» (Never gonna snow again) της Μαρτζογκάτα Σουμόφσκα και του Μίκαλ Ένγκλερτ, που είναι και η επίσημη πρόταση της Πολωνίας για τα επόμενα Όσκαρ.

Το πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει, για μία ακόμη χρονιά, μοναδικές avant-premieres, πρωτότυπα αφιερώματα, online masterclasses, παιδικές ταινίες (προβολές Youth Screen), μεταμεσονύχτιες προβολές (ζώνη ’Round Midnight), αλλά και νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά. Από τη φετινή διοργάνωση ξεχωρίζουν το μεγάλο αφιέρωμα του 61ου Φεστιβάλ με τίτλο «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)», με 20 άγνωστες στο ευρύ κοινό cult ταινίες επιστημονικής φαντασίας από τις δεκαετίες των ‘50s έως και των ‘90s, το αφιέρωμα στην πρωτοπόρο του φεμινιστικού σινεμά στην Σκανδιναβία Άνια Μπρέιεν και στην κορυφαία εκπρόσωπο του «τσεχικού νέου κύματος» Βέρα Χιτίλοβα, οι μοναδικές δράσεις της Αγοράς με ambassador την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη («Ευτυχία», «Πολυξένη») κ.ά.

Συνολικά, 10 ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα κάνουν πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA, μετά τη διανομή τους στις αίθουσες. Ειδικότερα, πρόκειται για τις ταινίες:

το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Αλίμ Καν «Μετά την Αγάπη» (Διεθνές Διαγωνιστικό),

η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας 2020 «Φαντάσματα στην πόλη» (Διεθνές Διαγωνιστικό),

το δανέζικο «Παγιδευμένοι» του Άντερς Έλχολμ (Διεθνές Διαγωνιστικό),

η συμπαραγωγή Ιταλίας, Γαλλίας, Ελλάδας «Σπέρνε τον Άνεμο» (Διεθνές Διαγωνιστικό),

η δραματική ταινία του Βισάρ Μορίνα «Εξόριστος», που έχει λάβει πλήθος διακρίσεων σε διεθνή φεστιβάλ (Ματιές στα Βαλκάνια),

η κορεάτικη ταινία «Η Γυναίκα που έτρεχε» του νουβελβαγκικού σκηνοθέτη Χόνγκ Σανγκσού (Ειδικές προβολές-Κυρίως Πρόγραμμα),

το νέο ντοκιμαντέρ του Βίκτορ Κοσακόφσκι, «Γκούντα» με executive producer τον Χοακίν Φίνιξ (Ειδικές προβολές-Ντοκιμαντέρ),

«Κι αύριο, ο κόσμος όλος» της Γιούλια φον Χάιντς, που προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας (Ανοιχτοί Ορίζοντες),

«Πτήση τσάρτερ» της πολυβραβευμένης Δανής σκηνοθέτη Αμάντα Κέρνελ (Ανοιχτοί Ορίζοντες)

Περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εδώ.

Η COSMOTE TV στηρίζει ενεργά τον κινηματογράφο, μέσα από χορηγίες, την παραγωγή περιεχομένου, καθώς και μέσα από μεγάλου και μικρού μήκους συμπαραγωγές μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation.